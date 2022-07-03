موقف “بن شرقي” من المشاركة في نهائي كأس مصر

أبرم نادي الزمالك عددًا من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي أحمد شوبرت في تصريحات إذاعية أن اللاعب يحيى جبران لاعب الوسط في فريق الوداد المغربي يقترب من الالتحاق بالزمالك في الفترة المقبلة بعد إنهاء عقده مع النادي المغربي نهاية الموسم الجاري. .

وأضاف أن إدارة الزمالك تريد حسم صفقة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، رغم توقيع اللاعب عقودًا للانضمام إلى البنك الأهلي في الموسم الجديد، ليكون بديلاً لمحمد أبو جبل. .

وتابع “إدارة الزمالك أنهت التفاوض مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز الذي يخطط للانضمام إلى صفوف النادي الأبيض في الموسم الجديد في انتقال مجاني”.

فيما أكد شوبرت صعوبة انضمام رمضان صبحي للزمالك الموسم المقبل بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه في بيراميدز.

من ناحية أخرى، يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.