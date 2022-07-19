موقف بيرسي تاو من اللحاق بقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، عن موقف الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء، أن احتمال مشاركة بيرسي تاو للأهلي أمام الزمالك بات شبه معدوم، بسبب شفاء اللاعب بشكل غير متماثل في نسبة كبيرة من العضلة الأمامية.

عانى بيرسي تاو من شد عضلي في عضلاته الأمامية غاب عنه مباريات الأهلي النهائية.

مباراة الأهلي أمام الزمالك تقام على “استاد القاهرة الدولي” ضمن نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة نصف نهائي كأس مصر ضد أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهته، فاز الأهلي على نظيره بتروجيت في نفس اليوم بهدفين لم يرد عليهما.

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.