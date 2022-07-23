موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة الأهلي والجونة

كشفت تقارير إعلامية عن موقف لاعب الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو من اللحاق بمباراة فريقه أمام الجونة في الدوري المصري.

وذكرت تقارير أن بيرسي تاو شارك في التدريبات بشكل تدريجي، لكنه بالتأكيد لن يتمكن من اللعب في مباراة الأهلي والجونة بسبب تعافيه غير الكافي.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره الجونة لاستعادة نغمة الفوز في بطولة الدوري الشاملة.

ويأمل الأهلي في انتزاع النقاط الثلاث أمام الساحل لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

من جانبه يطمح الجونة إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العبقرية الحمراء للهروب من منطقة الهبوط.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء العبقري الأحمر ضد الفريق الساحلي في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

ستنقل مباراة الأهلي والجونة المقرر إقامتها على استاد “الأهلي و السلام” على قناة أون تايم سبورت.

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