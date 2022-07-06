موقف بيرسي تاو وعبد القادر من اللحاق بمباراتي فيوتشر وبيراميدز بالدوري

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض مباراتين مهمتين للغاية ضد فيوتشر وبيراميدز، في إطار الموسم الكروي للدوري الممتاز لكرة القدم 2022/2022 المؤجل.

يتساءل الكثير من مشجعي ريد كاسل عن فرص لقاء ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وبيرسي تاو في المستقبل ومباريات بيراميدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبدو فرص وصول أحمد عبد القادر إلى المستقبل صعبة للغاية، نظرا لعدم اكتمال تعافيه، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس خوفا من الاندفاع به وتجديد إصابته، ولكن في جميع الأحوال، سيكون عبد القادر بين الخيارات الفنية. الأهلي ضد بيراميدز.

أما بالنسبة لجنوب إفريقيا بيرسي تاو، فإن حسابات ريكاردو سواريز للمستقبل ومباريات بيراميدز تبدو صعبة، لكن فرص وصوله إلى نهائي كأس مصر أمام الزمالك صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.