موقف تركي آل الشيخ من الحجز على أرصدة عبدالله السعيد بسبب الأهلي

كشف المستشار هاني زهران محامي عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن موقف سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بخصوص ضبط بنك اللاعب. أرصدة. لأزمته مع النادي الأهلي.

وشدد محامي عبدالله السعيد في تصريحات متلفزة “تركي آل الشيخ لم يتصل بنا بعد الحكم الصادر اليوم بحق عبد الله السعيد من قبل هيئة التوفيق والتحكيم”.

وأوضح “فكرة التفاوض مع النادي الأهلي لتخفيض الغرامة ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، وفي النهاية قرار موكلتي”.

وأضاف “عبد الله السعيد صُدم بعد علمه بالحكم، لكنه قادر على التمسك ببعضه البعض وعدم التأثر بأي مشاكل خارج الملعب، والقصة لم تنته بعد.

وأشار إلى “من جانبنا، لسنا راضين عن حكم محكمة النقض فقط والذي يتوقع صدوره خلال هذا الشهر، وقد أرسلنا 3 مطالب إلى الجهات القضائية المصرية، لرفع الحجز. من أرصدة عبدالله السعيد، وإثبات مخالفة النادي الأهلي في الحجز على أرصدة اللاعب، خاصة أن القضية ما زالت متداولة في محكمة النقض “.

وختم “بمجرد حصولنا على قرار نهائي من محكمة كاس، سنقوم برفع دعوى قضائية جديدة لرفع شكوى الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإثبات اغتصابه، وتعرض اللاعب لأضرار نفسية، خاصة أن اللاعب يبقى على عقده مع بيراميدز لمدة عام، وأي نادي يريد التعاقد معه سيواجه صعوبات خاصة في الأزمة التي يمر بها اللاعب حاليا.