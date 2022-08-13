موقف ثنائي الزمالك المصاب من المشاركة أمام الإسماعيلي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف الثنائي محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك، وسيد عبد الله “نيمار” لاعب وسط الفريق، من مباراة الإسماعيلي المرتقبة في كأس مصر 2022-2022.

وأكدت تقارير صحفية أن ثنائي الونش ونيمار يستعدان للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر.

وقرر المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا أن الثنائي سيخضعان لبرنامج تأهيل في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات.

وأكد الطاقم الطبي للزمالك استعداد الثنائي ليكون في الفريق ضد الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك الفريق الإسماعيلي، الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر لموسم 2022-2022.