موقف جدول ترتيب الدوري المصري في حالة فوز الأهلي بمؤجلاته

قرر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل سلبي أمام الجونة.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباريات الأهلي المؤجلة

لعبت الأندية 23 جولة من الدوري المصري الممتاز، مع بقاء الأهلي مباراتين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المباراة الأولى المؤجلة أمام المقاولون العرب يوم 30 يوليو الجاري، في الجولة 21.

في غضون ذلك، سيواجه العبقري الأحمر نظيره الإسماعيلي يوم 21 أغسطس في المباراة المؤجلة لليوم الثامن عشر من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي يتصدر بـ 51 نقطة.

في حال فوز النادي الأهلي بمباراتي الإسماعيلية والمقاولون العرب، سيكسبون 6 نقاط ويرفعون رصيدهم إلى 51 نقطة، تمامًا مثل غريمهم الزمالك.

وبهذه الطريقة سيحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 49 نقطة.