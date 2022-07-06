موقف حضور الجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك بثمن نهائي كأس مصر 2022/2022

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، رسالة إلى أندية الأهلي والزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي بخصوص مبارياتهم في موسم كأس مصر 2022/2022.

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في التأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر بعد فوزه على المصري في السلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.

من جهته، تمكن الزمالك من التأهل إلى هذه الجولة من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نادي الداخلية برصيد هدفين مقابل هدف واحد.

أبلغ اتحاد الكرة الأندية الأربعة، الأهلي والزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي، أن مباريات كأس مصر في دور الـ16 ستكون بدون جماهير.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي سيواجه نظيره المصري المقاصة يوم 14 أغسطس الجاري، فيما يواجه الزمالك منافسه الإسباني في الخامس عشر من الشهر نفسه، الإثنين. .

يشار إلى أن الأهلي سيواجه منافسه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، النسخة القديمة، الموسم 2022/2022، يوم 21 يوليو، على استاد “القاهرة الدولي”.