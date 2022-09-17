“موقف رومارينيو وثنائي الاتحاد من الكلاسيكو”.. الفحوصات تكشف

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، أنباء سعيدة قبل مباراة الكلاسيكو ضد النصر.

أصيب ثلاثي الاتحاد “رومارينهُو، هِيْلدر كوستا، عمر هُوساوي”، أثناء مشاركته فِيْ مباراة الاتحاد ضد الخليج، والتي انتهت بفوز الخليج بهدفِيْن دون مقابل، على ملعب الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي وليد الفرج، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن الفحوصات الطبية لثلاثي الاتحاد أكدت أن إصابات هِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي كانت طفِيْفة، واستراح اللاعبان لمدة يوم.

أما رومارينيو فِيْحتاج اللاعب إلَّى إعادة التأهِيْل لمدة 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية كالمعتاد.

وبذلك يستعد ثلاثي الاتحاد لمباراة الكلاسيكو ضد النصر المقررة فِيْ 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

كرة القدم السعودية تشهد استراحة دولية فِيْ منافسات دوري روشان السعودي. Como parte de la preparación de nuestra primera selección para viajar a la ciudad española de Alicante, para montar un campamento preparatorio entre el 17 y 27 de septiembre, los Verdes jugarán dos partidos de prueba contra Ecuador y Estados Unidos de América el 23 y 27 de أيلول؛ استعدادًا لمونديال قطر 2022 (انظر القائمة الخضراء).

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين عَنّْ الشباب المتصدر، والهلال الوصيف، والنصر فِيْ المركز الرابع، برصيد 9 نقاط

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