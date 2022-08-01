موقف سواريش من رحيل ريان والتعاقد مع مهاجم فيوتشر

كشف الصحفي محمد شبانة، عن موقف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بخصوص بيع الريان.

وقالت شبانة في تصريحات تلفزيونية في برنامجها إن محمود الخطيب وسواريش اجريا جلسة لوحظت فيها بعض الاختلافات في وجهات النظر.

وأوضح أن الخلاف جاء بسبب موقفه من ضم أحمد عاطف مهاجم المستقبل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولفت إلى أن سواريس يرى أن أحمد ياسر ريان لا يقل قدرة عن أحمد عاطف، وطالب بتأجيل المناقشة بشأنه.

وأكد أن سواريس طلب فترة أطول لرؤية أحمد ياسر ريان في التدريبات الجماعية للفريق، بالإضافة إلى طلبه إقناع اللاعب بالبقاء.

وختم “هذا بسبب خوفه من عدم المشاركة، وهو ما نقله إلى هيئة المساعدة في الأيام الأخيرة”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره فاركو، الثلاثاء المقبل، في الدوري المصري الممتاز.