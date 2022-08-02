موقف سواريش من عودة مدافع الأهلي المعار

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن موقف البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بشأن عودة المدافع على سبيل الإعارة إلى الأحمر.

موقف سوارش من عودة مغربي

وقال عبد الغني في برنامجه التلفزيوني إن مسؤولي الأهلي عرضوا على سواريس إعادة خدمات محمد المغربي المعار لنادي تبليتسه التشيكي.

وأوضح أن مديري الأهلي طرحوا الأمر لتعويض رحيل بدر بانون وتعزيز دفاع الفريق خاصة أنه ظهر بشكل جيد مع التشيكية نادين.

وأشار إلى أن سواريس طلب موعدا نهائيا للاطلاع على ملخص لأداء المدافع مع ناديه التشيكي وأثناء فترات مشاركته مع الأهلي.

وختم “السواريش سيحدد مصير المغربي سواء العودة للأهلي أو مواصلة تجربة الإعارة بعد الاطلاع على الملخص”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.