موقف شركة الكرة بالأهلي من العرض القطري لبدر بانون

كشفت شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، عن موقفها من العرض الذي قدمه نادي قطر للتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق، خلال انتقالات هذا الصيف.

أعلنت شركة الكرة موافقتها على عرض النادي القطري ضم بدر بانون، بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي قدمها المنتخب القطري، بالإضافة إلى شركة الكرة التي تعتقد أن اللاعب لم يقدم الأداء المطلوب منذ تأسيسه. القلعة الحمراء.

ويتلقى الأهلي 2.5 مليون دولار مقابل تحويل بانون لنادي قطر، بالإضافة إلى عوائد أخرى تصل إلى 500 ألف دولار ونسبة 15٪ من حالة إعادة البيع، بينما يحصل بدر بانون على مبلغ يقارب المليون و نصف دولار في الموسم.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس كمدير فني لفريق ريد كاسل الأول، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ونشر الأهلي في بيانه الرسمي، صباح اليوم الخميس، تعاقد العبقري الأحمر مع البرتغالي للعامين المقبلين وبقية المباريات هذا الموسم.

وصل سواريس إلى القاهرة الليلة الماضية وأكمل جميع إجراءات الاستقدام بعد جلسة طويلة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق وياسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ريد كاسل لكرة القدم، خلال اللقاء. حيث تم الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالمرحلة التالية.

وأوضح الأهلي في بيانه أن السيد عبد الحفيظ يواصل دوره كمدير لجهاز كرة القدم، والجهاز المساعد يضم موريسيو فاش كمدرب، سامي كوماس مدربًا، راؤول فاريا، مطور أداء، بيدرو غيميرايس، مخطط أحمال، و. عالم وظائف الأعضاء، إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا، محلل أداء الفرق المتنافسة.