موقف شركة الكرة بالأهلي من رحيل بيرسي تاو

كشفت شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، عن موقفها من رحيل المهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شركة الأهلي للكرة أنها ترفض فكرة السماح لبيرسي تاو بالرحيل مجانًا وتنتظر عرضًا بالموافقة على رحيله، خاصة بعد إصابته مؤخرًا في العضلة الأمامية.

سبب رفض شركة الأهلي لكرة القدم إطلاق سراح بيرسي تاو هو خوف جماهير الأهلي عليه، حيث وقع الأهلي مع اللاعب بمبلغ كبير، بالإضافة إلى خوفه من اتهام. من إهدار المال العام.

وأطلقت مجلة “سوكر لادوما” الجنوب أفريقية مفاجأة مدوية، فيما يتعلق برغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إقصاء مهاجم الفريق بيرسي تاو نهاية الموسم الجاري.

وقالت المجلة إنها علمت من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن مسؤولي ريد كاسل يعتزمون الاستغناء عن بيرسي تاو.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي في وقت تسود فيه مخاوف داخل نادي القرن من إصابة الدولي الجنوب أفريقي بإصابات مزمنة.

وأشار إلى أنه وفقًا لمصادر مرموقة في مصر، فإن تاريخ إصابة تاو قد أزعج فصيلًا كبيرًا في النادي الأهلي، حيث تشير الدلائل إلى أن النسور الحمر يفكرون في إعفاء تاو من عقده خوفًا من “إصابته”.

واختتم تقريره بإبراز أن هناك حالة من الغضب داخل النادي بسبب إصابات اللاعبين، وهناك حديث عن إصابات مزمنة، وقد يرحل، لكن هذا غير مؤكد، لأنه سينهي الموسم في مصر. 30 أغسطس.