موقف طريف لسواريش مع جناح الأهلي.. فيديو

ظهر البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في موقف مضحك مع جناح العبقري الأحمر، بعد مباراة الإسكندرية بالاتحاد.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الاتحاد من الإسكندرية، أمس الأحد، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح العبقري الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الأولى التي شارك فيها شباب الأهلي.

وسجل الأهلي هدفي أحمد سيد غريب (هدفين) وزياد طارق بهدف واحد ليرفع رصيد الأحمر إلى 59 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وبعد انتهاء المباراة، خاطب سواريس لاعبي الأهلي، لشكرهم على الأداء والنصر، وأثناء مصافحة لويس ميشوني، وضع يده على “رقبته”، فكان اللاعب يتألم أثناء الظهور. على ملامحه.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، الأربعاء المقبل، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، في منافسات الدوري المصري.