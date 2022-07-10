موقف عبد الشافي من مباراة الزمالك أمام المقاولون

كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في مباراة المقاولون المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يواجه فريق الزمالك الكروي الأول نظيره المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، في الجولة 24 من الدوري المصري.

وسيغيب عبد الشافي عن مباراة الزمالك ضد المقاولون

أكد الطاقم الطبي للزمالك، غياب الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، عن المباراة القادمة أمام المقاولون.

محمد عبد الشافي يواصل تأهيله

محمد عبد الشافي يواصل برنامج إعادة التأهيل بعد تعرضه لإصابة شديدة في الركبة.

الزمالك يحيي الرباعي المصاب

وتأكد استعداد الرباعي محمود علاء ويوسف أوباما وحازم إمام وأحمد فتوح لمباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب.

تعافى محمود علاء من التواء في الكاحل، ويوسف أوباما من إصابة عضلية، وحازم إمام من إصابة عضلية، وأحمد فتوح من إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.