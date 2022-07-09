موقف عصام عبد الفتاح من الاستمرار في لجنة الحكام بعد التعاقد مع كلاتنبرج

عصام عبد الفتاح

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في منصبه، بعد التعاقد مع الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبورج رئيسا للجنة تطوير الحكام، فيما ترددت أنباء عن عدم رغبة عصام عبد الفتاح في الاستمرار في منصبه كرئيس للجنة التحكيم.

أكد مسئولون من اتحاد الكرة استمرار عصام عبد الفتاح في رئاسة لجنة التحكيم، مؤكدين على ضرورة عدم الإضرار بأعضاء اللجنة.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن كلاتنبرغ سيكون مسؤولاً عن ملف التطوير، المنفصل عن عمل لجنة التحكيم الرئيسية، بشأن التعيينات والترشيحات الدولية.

وفي سياق آخر، يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المستقبل، الثلاثاء، الساعة 900 مساءً، في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

فيما سيلتقي الزمالك نظيره من المقاولون العرب الساعة 630 مساء الثلاثاء المقبل في منافسات الجولة الـ24.