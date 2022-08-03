موقف فيريرا من رحيل عبدالغني عن الزمالك

أوضح المنفذ الإعلامي محمد شبانة، موقف جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بشأن رحيل محمد عبد الغني لاعب الفريق.

وأشار إلى أن مديري نادي بيراميدز بدأوا مفاوضاتهم مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض نادي بيراميدز التوقيع عليه الموسم المقبل بصفقة متبادلة، لكن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا رفض رحيل محمد عبد الغني، وتمسّك بثباته في الفريق، حيث سلط الضوء على أهميته منذ البداية. للعرض. .

وتابع شبانة “محمد عبد الغني ظهر بمستوى متميز مع الزمالك في الفترة الماضية، واعتمد عليه فيريرا في كل من وسط الدفاع والوسط، وقدم اللاعب أكثر من مستويات رائعة”.