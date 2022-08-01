موقف كاف من مشاركة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بدلاً عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ك” من طلب نادي بيراميدز المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلاً من الأهلي.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يرد على رسالة اتحاد الكرة في 10 يوليو حتى الآن ولم يوافق على الأندية المشاركة حتى الآن”.

وأوضح “ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة هو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيطلع على أسماء وتراخيص الأندية ومواقع الأندية ومواقع الملاعب”.

وأضاف “هنا لا توجد مشكلة إطلاقا مع الأهلي وبيراميدز، لذا ستتم ة الموضوع من قبل لجان المنافسة ولجان التراخيص والدول التي ستعطي رأيها بالموافقة أو الرفض”.

وتابع “القرار النهائي للكاف سيكون إما بتبني قرار الاتحاد المحلي وإخبارهم أن هذا أمر خاص، أو يراجعون اللوائح ويقررون قرار اعتماده أو رفضه”.

وأكد شوبرت “المعلومات التي لدي هي أن أقرب شيء هو تفضيل ما هو وما يطلبه اتحاد الكرة، ولن يغير CAF أي شيء، والأهرام يتحركون، لكنهم يريدون الاتفاق”.

واختتم “لكن احذر، عليك أن تهتم باللعبة خلف الكواليس، حيث توجد ألعاب ومحاولات، ونحن ننتظر ما سيحدث”.