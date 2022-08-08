موقف كريم فؤاد من اللحاق بمباراة الأهلي والمصري

تتواصل الشكوك حول مشاركة كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي في مباراة فريقه المقبلة أمام نادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة الأهلي أمام الاتحاد الإسكندرية، بعد اصطدامه بحارس المرمى محمد عبد المنصف قائد الثغر، خلال الشوط الأول.

ومن المنتظر أن يخضع فؤاد لفحوصات طبية اليوم وغدا لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي أمام المصري.

في حال عدم استعداد كريم فؤاد للمشاركة في مباراة المصري البورسعيد، قد يذهب المدرب ريكاردو سواريز لراحة، ومشاركة محمد هاني أو أحمد سيد عبد النبي في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم المقبل. مواجهة.

من ناحية أخرى، طلب علي لطفي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مغادرة صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل، في حال لم يرغب مدراء الأحمر في استمراره مع الفريق. .

أبلغ علي لطفي مديري النادي الأهلي عن رغبته في الرحيل نهائيا، نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الاستمرار مع الفريق.

وأكد لطفي لمسؤولي الأهلي أنه لا يريد الخروج على سبيل الإعارة، مؤكدا أنه يريد الرحيل نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.