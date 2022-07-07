موقف مثير من اتحاد جدة تجاه طارق حامد

أكد المنفذ الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي اتحاد جدة السعودي بقيادة أنمار الهيلي يقترب من ضم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الكروي الأول إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي الاتحاد السعودي، ظهر اليوم الأربعاء، التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي الفتح، لموسم على سبيل الإعارة.

وقال كريم في تصريحات تليفزيونية “أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد جدة الاتفاق مع طارق حامد لاعب الزمالك، للانضمام إلى صفوف فريق كرة القدم الأول، مقابل الحصول على 2 مليون دولار للموسم، ولمدة. موسمين، والثالث بالاتفاق بين الطرفين “.

ولفت إلى أن نادي اتحاد جدة دفع ثمن معاملة طارق حامد خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن طارق حامد سيكون بديلا للاعب المغربي كريم الأحمدي الذي أصيب في الرباط الصليبي.

وختم “بعض جماهير اتحاد جدة يرفضون التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك بسبب تقدمه في السن”.