موقف محمد إبراهيم من الانضمام للأهلي في الصيف

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الأخيرة، عن موقف اللاعب الدولي محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن محمد إبراهيم رحب في البداية بالانتقال للنادي الأهلي في الصيف المقبل ميركاتو لتقوية صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن محمد إبراهيم تلقى مكالمات من بعض المسؤولين المقربين من الأهلي لمعرفة موقفه النهائي من اللعب للقميص العبقري الأحمر الموسم المقبل قبل أن يبدأ مفاوضات جادة مع ناديه للحصول على خدماته.

وقدم مديرو الأهلي ملف اللاعب إلى البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأخضر في الساعات الماضية ليحسم موقفه من ضم نجم الخزف أو يستبعد العملية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وفي المباراة المقبلة، يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره في الدوري المصري، فريق المقاولون العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، ضمن مباريات اليوم الحادي والعشرين واليوم المؤجل من الدوري المصري.