موقف محمود علاء من مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

يواصل محمود علاء مدافع نادي الزمالك لكرة القدم استعداداته للعودة للمباريات بعد إصابته.

وتأكد استعداد محمود علاء للمشاركة في المباريات مرة أخرى، بدءاً من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

محمود علاء يدخل المرحلة الأخيرة من برنامج التأهل، بعد كدمة حول قدمه غاب عنها في المباريات السابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره الأهلي يوم 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لخوض مباراة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل، قبل قمة كأس مصر.