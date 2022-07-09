موقف مصابي الأهلي قبل موقعة فيوتشر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره المستقبل، مساء الثلاثاء المقبل، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فريق المستقبل، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا على استاد السلام وي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

سيخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي في تدريب الأهلي لتحديد مركزه للمشاركة في مباراة المستقبل، فيما سيغيب محمود وحيد عن مباراة المستقبل حيث بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

وتم التأكيد على استعداد أحمد عبد القادر للمشاركة في مباريات الأهلي المقبلة ضد المستقبل، بعد تنظيمه تدريبات جماعية.

كما أنهى ياسر إبراهيم برنامج إعادة التأهيل الذي خضع له بعد إجهاد عضلي أمامي، لكن لم يتحدد موقعه الأخير في لقاء المستقبل.

واستُبعد الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكسوني من حسابات الجهاز الفني برئاسة سواريز لمواجهة فيوتشر وبيراميديس.

عانى بيرسي تاو من تمزق في العضلة الأمامية، بينما عانى ميتشيسوني من التواء في أربطة الركبة الداخلية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري، ثم يواجه الزمالك يوم 21 يوليو، في كأس مصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.