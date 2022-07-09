موقف هِيْفاء وهبي من أصداء “تيجي”.. وتحضر لمفاجأة غير متوقعة

أعربت الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي عَنّْ سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة “تيجي” التي أطلقتها قبل ساعات وتصدرت الصدارة محققة 1.4 مليون مشاهدة فِيْ أقل من 24 ساعة.

قال الملحن المصري خالد التهامي، المدير التجاري لهِيْفاء وهبي، فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم”، إن هِيْفاء وهبي تنتظر ردود الفعل على الأغنية، حيث عبرت عَنّْ سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهُور، مضيفة أنها تتواصل مع له عبر “الواتس اب”. وأكد أنه ينظر إلَّى ما هُو مكتوب على أغنية الكلمات المتميزة من جمهُوره، وتابع “قالت الحمد الله على النجاح الذي تحقق”.

يأتي إطلاق هِيْفاء وهبي لهذه الأغنية على الرغم من دخول منافسين آخرين على الساحة بأغاني جديدة، بعضها تم طرحه والبعض الآخر يستعد للإصدار فِيْ غضون ساعات قليلة، ومنهم النجم المصري عمرو دياب، بالإضافة إلَّى ذلك حاليًا، يعج موسم عيد الأضحى بأعمال فنية سينمائية ويتنافس فِيْه كبار النجوم، ناهِيْك عَنّْ صخب وضجيج الجمهُور فِيْ الموسم، وهُو أبرز اهتمام بالتضحية.

وتابعت مديرة أعمال هِيْفاء وهبي أن الفنانة اللبنانية تستعد لاستئناف تصوير فِيْلمها الجديد “رمسيس باريس” بعد انتهاء الحفلات هذا الصيف، مضيفة أن هناك الكثير من التصوير فِيْ باريس فِيْ الفترة الماضية، مع يتم تصوير باقي المشاهد فِيْ القاهرة.

وأوضح أن عددا من نجوم الكوميديا ​​فِيْ مصر يشاركون فِيْ هذا الفِيْلم هِيْفاء وهبي ومنهم محمد سلام وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ومحمود حافظ.

وعَنّْ سبب الحضور القوي لنجوم الكوميديا ​​فِيْ هذا الفِيْلم، أكد أن المسرحية كوميدية وأن هِيْفاء ستظهر كشخصية كوميدية.

ولفت إلَّى أن هِيْفاء وهبي ستظهر بشكل مفاجئ للجمهُور، وسوف يفاجأ بالموهبة والكوميديا ​​بداخلها، مضيفا أنه بعد انتهاء التصوير بعد الحفلات الصيف المقبل، سيتم العمل على تحديد مَوعِد. لعرضه فِيْ السينما.

أما فِيْلم “رمسيس باريس” بطولة هِيْفاء وهبي، بمشاركة حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، وغيرهم، فهُو من تأليف كريم حسن بشير، و. إنتاج وإخراج أحمد خالد موسى.

كان الفِيْلم يسمى سابقًا “على برج إيفل”، لكن صانعيه اختاروا اسم “رمسيس باريس” كاسم نهائي للعمل، والذي يدور حول قطعة من الحشيش، مما يجعل الشارب يذهب إلَّى أماكن مختلفة فِيْ العالم. . ، ثم يلتقي أبطال المسرحية فِيْ باريس بفرنسا، ويشكلون عصابة ويخفون سرقة الموناليزا من متحف اللوفر، وبعد ذلك تجري الأحداث فِيْ إطار كوميدي.