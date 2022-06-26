مونجارو Monjaro تحفة جيلي التقنية في سوق السعودية

كشفت جيلي، أكبر علامة تجارية للسيارات في الصين، عن أحدث سياراتها وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية. تشتمل هذه السيارة الحصرية الأفضل من نوعها على أحدث التقنيات، وقد تم تصميمها مع مراعاة الشغف والدقة، وتحتوي على أحدث ميزات الأمان، لتجربة لا مثيل لها.

تصميم Monjaro

تم تصميم Monjaro بدقة بعرض 1610 مم وقاعدة عجلات بطول 2845 مم، لخلق مقصورة رحبة وفاخرة. التصميم نفسه عبارة عن مزيج كلاسيكي ومعاصر من الجماليات الشرقية والغربية، والتي ستجذب بشكل خاص العملاء المميزين في المملكة العربية السعودية. تم استخدام الجلد المدبوغ المعالج بشكل خاص في المساحات الداخلية بلمسات شرقية مثل العقد الكلاسيكية لتجربة راقية.

إن أهم ما يميز Monjaro هو تقنيتها الفائقة، بما في ذلك مساحة المقصورة البانورامية، والتي توفر بيئة غامرة وفاخرة تجمع بين التفاعل الذكي بين الإنسان والآلة للحصول على أفضل تجربة للسائقين والركاب.

أداء متقدم

يمكن لمالكي Monjaro الاستمتاع بأداء محسّن على الطرق الوعرة بفضل نظام الدفع الرباعي من الجيل السادس من BorgWarner، والذي يتيح تقسيم عزم الدوران الأمامي / الخلفي بنسبة 5050. يمكن للسائقين التبديل بين أوضاع القيادة المختلفة لتناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الوضع الاقتصادي الموفر للطاقة، والوضع الطبيعي المحسن، والوضع الرياضي السريع، ووضع الطرق الوعرة القوي.

توفر مجموعة من المستشعرات المتقدمة أيضًا نظام المساعدة على الطريق السريع، الذي يراقب بنشاط محيط السيارة، ويغير المسارات تلقائيًا ويتنقل لمسافة آمنة بعيدًا عن المركبات الكبيرة. يمكن توجيه Monjaro لتغيير مسارها تلقائيًا عند الإشارة، مما يجعلها مثالية لظروف القيادة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال مايكل سونغ، المدير العام لشركة جيلي العالمية للسيارات “يسعدنا أن نقدم فئة سياراتنا الشهيرة، Monjaro SUV، إلى المملكة العربية السعودية. إنه مصمم بشغف، وهو جريء ومرن وقادر على التكيف وتحدي جميع التضاريس في الشرق الأوسط. وهي مجهزة بأحدث التقنيات وميزات السلامة لتجربة استثنائية لكل من السائق والركاب. علاوة على ذلك، تم اختيار التصميمات الداخلية بعناية مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام بالتفاصيل، مما يوفر تجربة فاخرة ومميزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية “.

وأضاف “سواء كنت تقود سيارتك للعمل على طرق مزدحمة أو للاستمتاع بتجربة القيادة على الطرق الوعرة، فإن Monjaro تجمع بين الأناقة والراحة والقوة. إنه خيار مثالي للعائلات الكبيرة ؛ لمقصورتها الفسيحة والفاخرة وخصائص السلامة فيها. نحن على ثقة من أن Monjaro ستلبي الطلب على سيارات الدفع الرباعي المصممة جيدًا وبأسعار معقولة والموثوقة في المملكة العربية السعودية “.

تم تجهيز Monjaro بنظام صوت BOSE عالي الأداء مكوّن من 10 مكبرات صوت، ويتميز بتقنية إلغاء الضوضاء المتوافقة مع المحرك بالإضافة إلى عزل الصوت من طبقتين، بحيث تشعر وكأنك في الداخل.قاعة حفلات موسيقية. يتم أيضًا الارتقاء بالإضاءة الداخلية إلى المستوى التالي من خلال نظام الإضاءة المحيط القابل للتخصيص والذي يتغير حسب وضع القيادة، للحصول على تجربة قيادة جذابة حقًا.

محرك 2.0TD

علاوة على ذلك، يتم تشغيل Monjaro بواسطة محرك 2.0TD تم تطويره بشكل مشترك بين فولفو وجيلي ومقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي Aisin 8 سرعات. يتوفر للمستخدمين أيضًا خياران للتعديل ؛ نسخة عالية الطاقة ذات قدرة قصوى تبلغ 175 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر تحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7 ثوانٍ و 7 مللي ثانية.

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