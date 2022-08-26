موهبة تؤهل 200 طالب وطالبة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أمريكية

أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الورشة التدريبية الثانية لتأهيل طلبة “السنة الثانية” ضمن برنامج موهبة لدخول الجامعات المرموقة “التميز” والتي تستمر 7 أيام.

وشارك في الورشة التدريبية 200 طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة، والتي هدفت إلى تعريف الطلاب بشروط القبول في الجامعات الأمريكية المرموقة وتدريبهم على كتابة مقالات جامعية.

وأكدت الدكتورة أمل الهزاع، الأمين العام لموهبة، حماس القيادة الرشيدة لدعم موهوبات الوطن وبناء أساس قوي من المواهب السعودية في مختلف القطاعات، لتصبح المملكة حاضنة للعقول. المواهب. ونموذج متميز في الموهبة والإبداع. إيمانا منا بدور الشباب في تجاوز التحديات وصنع المستقبل، وتأكيد مكانته بين دول العالم المتقدم في مختلف المجالات.

تألق وتألق

ودعا أمين عام موهبة المكلف الطلاب إلى الاستمرار في التألق والتألق وتقديم صورة مشرفة ومشرقة عن المملكة في الجامعات المرموقة التي سيلتحقون بها، مؤكداً أنهم سفراء الأمة في هذه الجامعات. ؛ إبراز القدرات السعودية والمساهمة بمعرفتهم ومواهبهم لدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي وتحقيق أهداف رؤية 2030.

برنامج التميز للتقدم للجامعات الأمريكية المرموقة هو برنامج تدريبي شامل لتأهيل وإعداد أفضل الطلاب الذين يرغبون في الدراسة في جامعات أمريكية مرموقة، ويستمر لمدة عام واحد. تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للسنة الثانية الثانوية حتى يلتحق الطالب بالجامعة.

مزايا عديدة

يحصل الطلاب في برنامج التميز على العديد من المزايا أهمها ورش عمل تدريبية مكثفة لامتحان SAT لمساعدة الطالب في الحصول على الدرجة المطلوبة من جامعات مرموقة، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية متقدمة في القيادة وإجراءات التقديم لهذه الجامعات والأفراد. جلسات إرشادية لتصميم خطة تطوير أكاديمية شاملة والسيرة الذاتية الشخصية لكل طالب ودعمهم للتقدم للجامعات المرموقة.

يؤهل برنامج “التميز” الطلاب للقبول في أفضل 50 جامعة أمريكية في العالم، ويركز على تطوير مهارات القيادة والقيادة، بحيث يتمكن كل طالب من إعداد “ملف إنجاز” غني بالأنشطة والمبادرات، ليتم تمييزه بين المئات آلاف المتقدمين حول العالم. .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج “Excelencia” في عام 2015، وقد التحق به حتى الآن أكثر من 700 طالب، ويحتوي على العديد من الخدمات، بعضها يتم تقديمه شخصيًا والبعض الآخر عن بعد.