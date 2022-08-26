ميار الببلاوي تروي تجربتها الشبيهة بمعاناة شيرين عبد الوهاب

كسرت الفنانة والإعلامية المصرية، ميار الببلاوي، صمتها للرد على الجدل الذي ثار ضدها فِيْ سياق نصيحتها لمواطنها شيرين عبد الوهاب حول الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا بعد طلاقها من حسام حبيب. . وملاحظة الزيادة المفرطة فِيْ وزنه.

وقال الببلاوي فِيْ حديث لـ “فوشيه” إنه لم يعتذر عَنّْ التصريحات التي أدلى بها لشيرين عبد الوهاب، حيث فسر البعض حديثه على أحد البرامج، مشيرا إلَّى أنه اعتذر فقط عَنّْ طريقة حديثه وليس عَنّْ نصائح. بشكل عام، لافتًا إلَّى أنها ما زالت تصر على ما قالته لشيرين، ولن تتراجع، لأنها فِيْ النهاية ستتحمل مسؤولية نواياها.

كشفت ميار الببلاوي، عَنّْ أوجه الشبه بين تجربتها وتجربة شيرين عبد الوهاب، حيث قدمت لها النصيحة. قالت إنها أحبت زوجها كثيرا وظلت قريبة منه حتى بعد الانفصال عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 20 عاما. عمرها، ومعها ولد له “محمد” الذي أنهى دراسته الجامعية هذا العام.

وأشارت ميار الببلاوي إلَّى أنها ظلت مرتبطة بزوجها فِيْما يتعلق بقِصَّة حب لاسميا، وأن قلة خبرتها مع وجود طفل تسبب لها فِيْ معاناتها الشديدة لدرجة عدم تناول الطعام وفقدان الكثير من الوزن. رفضت التخلي عَنّْ حجابها فِيْ ذلك الوقت، كَمْا تركت مجال التمثيل فِيْ ذلك الوقت، ولم تعرف مصيرها.

وأضافت أنها ترددت على المسجد، وبمجرد أن أغمي عليها من عدم الأكل ؛ لأن امرأة رأتها فِيْ المسجد فأعطتها النصيحة قائلة “ما من رجل يبكي عليه يفعل هذا بنفسك. ونقل إلَّى شيرين نفس النصيحة التي تلقاها من المسجد.

وتابعت ميار الببلاوي أن الفرق بين النصيحة التي أعطتها لها وبين ما قالت لشيرين هُو طريقة الاتصال، حيث كانت تتلقى النصيحة فِيْ المسجد، فِيْما نصحتنا شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مضيفًا أن الطريقة الوحيدة هِيْ التي يمكن أن تخونها، حتى لو كانت تعلم ذلك. وهناك طريقة أخرى للتواصل مع شيرين وهِيْ عَنّْدما التفتت إليه لأنها أرادت تكوين رأي عام حول الأزمة بحيث يكون هناك المزيد من الدعم لإخراج شيرين من قمعها.

وعلق الببلاوي على أنه تلقى الكثير من الإهانات من محبي شيرين عبد الوهاب، وتلقى بسببها رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بها الكثير من “المواد الإباحية”، حيث يدافع المعجبون عَنّْ شيرين بدعوى أنهم غاضبون من طريقة تعاملها معها. يتحدث عَنّْ شيرين علنا ​​، مبينًا أنه عَنّْدما حاول الدفاع عَنّْ نفسه وجد إصرارًا من البعض، ورفض الدخول فِيْ جدال.

نفت ميار الببلاوي، فِيْ مقابلة تلفزيونية على برنامج “الخط الأحمر”، انتقادها شيرين عبد الوهاب بحثا عَنّْ “الترند”، مؤكدة أنها شعرت بالحزن عليها وعلى حالتها وما يحدث لها. .. كَمْا دلت على احتمال خيانتها لفظها ونطقها، وتمكنت من وضع الكلام فِيْ إطاره الصحيح.