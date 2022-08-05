ميار الببلاوي تكشف عَنّْ تعرضها للسرقة بطريقة “عجيبة”

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، عَنّْ تعرضها للسرقة، حيث أعلنت فِيْ تدوينة على حسابها بموقع فِيْسبوك.

وأوضح الببلاوي أن مبالغ طائلة سُرقت منه، دون علمه كَيْفَ نجح السارق فِيْ الهرب، قائلاً “سرق مني مبلغ كبير من المال، والفوضى لا أعرف أين وكَيْفَ اختفت. ، الطريق غريب جدا “.

وأضاف “أعلم أنك ستقول لي فديتي، ولكن من أجل محبة الله، ادعوا لي لمن ظلمني، واحتقرني، وأخذ بؤسي، ووفر لابني السرقات والممنوعات”. . “

وبحسب تقارير محلية، توجهت الأجهزة الأمنية إلَّى منزل الببلاوي، حيث اعترفت بأنها لم تقدم أي اتصال بهذا الشأن، وأنها احتفظت بمبلغ مالي فِيْ إحدى غرف منزله.

وأشار إلَّى أنه فِيْ 3 أغسطس / آب أخذ المال وتوجه إلَّى إحدى الشركات لشراء وحدة سكنية، لكنه اكتشف أن المبلغ المذكور سابقًا مفقود بعض الشيء، فنشر مقطع فِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحَقيْقَة. .

وبعد تفتيش منزله تبين أن جميع المنافذ آمنة وأن الأجهزة الأمنية تواصل جهُودها لمعرفة حَقيْقَة الحادث.

يشار إلَّى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فِيْها ميار الببلاوي لأزمة تقود فِيْها محادثة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عانت من مشاكل فِيْ القلب منذ أشهر وطلبت من جمهُورها الدعاء لها.

وأكد اللباوي حينها أنه كان يتلقى الدواء لفترة طويلة دون تحسن. كَمْا تعرض ابنه لمشاكل صحية قبل إجراء امتحاناته وطلب من الجمهُور لاحقًا الدعاء له.

وأكد أن ابنه الوحيد هُو الأقرب إلَّى قلبه، خاصة وأن والدته غادرت فجأة بعد إصابتها بمشكلة صحية خطيرة، وعاشت فِيْ حالة نفسية سيئة بسببها.

وفِيْ وقت سابق، قالت ميار الببلاوي فِيْ بيان صحفِيْ إن كلمة “فنانة متقاعدة” استُخدمت لإيقافها لسنوات عديدة، مؤكدة أن الفن غالبًا ما يغير المجتمعات.

وأضافت أن مبدأها فِيْ الحياة والتصرف قبل رحيلها وارتداء الحجاب هُو عدم التعري، ولم تحظر أو تحلل الفن قط.

وأوضحت أنها ليست متقاعدة كَمْا يؤهلها الجمهُور أو يناديها رغم أنها قدمت ثلاثة أعمال من بينها مسلسل “سات آبل” ومن الممكن العودة إلَّى الفن لكن خالية من العري والفساد.