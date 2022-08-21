ميار الببلاوي لـ شيرين عبد الوهاب فوقي لنفسك بناتك هِيْبقوا عبيد

وجهت الإعلامية ميار الببلاوي رسالة شرسة للفنانة شيرين عبد الوهاب، فِيْ إطار ظهُورها بوزن زائد فِيْ احتفال على شرف كلية جراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مع تخرج الطلاب للعام الدراسي 2022-2022، قائلا إنه خاف عَنّْدما رأى شيرين فِيْ تلك الحالة.

رأت ميار الببلاوي فِيْ بث مباشر عبر حسابها على فِيْسبوك أن انفصال شيرين عبد الوهاب عَنّْ زوجها السابق حسام حبيب لا ينبغي أن يؤثر على حالتها حتى لا يكون لها تأثير سلبي على بناتها.

وقال الببلاوي “أخشى أن تنزعج شيرين، لكني أتحدث بدافع الحب. رأيت النجمة شيرين عبد الوهاب، وهِيْ كرمة منذ عدد الأيام، رأيت الفستان الذي كانت ترتديه، بلغ وزني يا شيرين فوقي لك ولأولادك، العالم لا يقف على رجل فِيْ الدنيا “.

وأشارت إلَّى أنها مرت بتجارب مماثلة ويمكن أن تنصحها موضحة “اسألني كلنا صدمنا ومطلقون وفشلنا ومسئولون ونحب وواتس وأنت لست ملكك وملك الجمهُور، وانت كالعالي لبناتك “.

قالت ميار “ابنتك لا تستطيع رؤيتك انهارت هكذا، هل تريد أن ترسل لها رسالة مفادها أنك محطم ألا يمكنك أن تقولها على هذا النحو، أو من بعده، هل نبذت العالم بس انا احبك شيرين اوي وانجبت ولدا وانا تعرضت لنفس الموقف مع ابني وانا طلقت وتعلق به ولكن الدنيا مشى وتزوج اكثر من مرة وانفصل العالم أنا.

وأشار الببلاوي إلَّى أنه كان يدرك أن حب شيرين لزوجها السابق حسام حبيب كان قويا، قائلا “أعلم أن حبك كان شديد الصلابة، قف وأظهر وجودك وتحكَمْ فِيْ وزنك، فقد فقدت وزنك”.

ورأت أن تأثير ذلك يمكن أن ينعكس على بنات شيرين، قائلة “بناتك ستزداد تعقيدات، ستكون ضرورة لكليهما عَنّْدما يقتربان، أوه، سيبقون عبيد لرجلين يتعاملان معهما. له.” أوه، ليسوا فِيْ أي علاقة، نحن فِيْ انتظارك يا شيرين، الجذع المصري الأصلي الذي يأخذ الضربة ويقف مرة أخرى مع 100 رجل، لا أعرف لماذا قلت ذلك، لأنني شعرت بألمك أكثر من مرة. . أريد أن أخبرك بتجربتي فِيْ هذا العالم، لا تتوقف عَنّْد أحد يا حبيبتي، وانظر ما هِيْ بناتك فِيْ العالم “.