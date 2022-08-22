ميار الغيطي اختيار أدواري أصبح أكثر صعوبة.. وتعلق على زواجها

أعربت الفنانة المصرية ميار الغيطى عَنّْ سعادتها بتكريم المركز الكاثوليكي للسينما لدورها فِيْ مسلسل “جزيرة غم” الذي عرض فِيْ رمضان 2022.

وقال الغيطي خلال لقائه مع “فوشيه” إن مسلسل “جزيرة غم” عمل مهم جدا ويسعده أن يكون عَنّْصرا أساسيا فِيْه، فضلا عَنّْ احتفال الجمهُور والمركز الكاثوليكي والمركز الكاثوليكي. تقديرهم. من قبل المبدعين.

وأضاف أن شخصية “الدورة” فِيْ جزيرة غمام علمته أن كل شخص يعيش فِيْ صراعاته، وأن على كل شخص أن يأخذ وقته مع ما يضايقه، وفِيْ النهاية ينفذ ما يريد، وأن خياراته. بعد أن أصبحت شخصيته فِيْ “جزيرة غام” أكثر صعوبة من الأولى.

وتابعت ميار الغيطي حديثها عَنّْ تغييرها بعد الزواج “كلنا نتغير سواء بالزواج أم لا، وابن آدم يتغير ولا يتغير مع تطورنا ونمونا جميعاً”.

مسلسل “جزيرة غمّ” تأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ووفاء عامر ومحمد جمعة ومحمود. – البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد وغيرهم من الفنانين، وظهُور ضيف للفنان عبد العزيز مخيون.

تعود أحداث المسلسل إلَّى أكثر من 100 عام، فِيْ إحدى مدن البحر الأحمر، ويتم الكشف فِيْ تلك الجزيرة، وكَيْفَ أثر الوافدون على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلَّى الجشع والأرواح البشرية غير الطبيعية، وتحديدا بين الاخوة الذين حولوا هذا الامن الذي يجتاح البلدة الى فوضى عارمة.