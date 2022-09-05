“ميتا” تختتم أول تحد عالمي فِيْ المنطقة لصناع محتوى الواقع المعزز

اختتمت META يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 أول تحدي “Spark AR” فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تنظيمه بالتعاون مع مقر المبرمجين، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، ومتحف المستقبل، و “Lenslist”، بحضور عدد من الخبراء الرقميين فِيْ المنطقة، لمناقشة الإمكانات. الواقع المعزز والعالم الافتراضي، والاحتفاء بالفائزين فِيْ تحدي “Spark R”، الذين سيتم عرض إبداعاتهم ومشاريعهم الرقمية المتميزة على المنصات الدولية. قيادة.

أكد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد فِيْ كلمته الافتتاحية للتحدي أن حكومة الإمارات تتبنى الترويج لبيئة محفزة لتطوير حلول التكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي. تماشياً مع الاتجاهات العالمية الجديدة فِيْ توظيف الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي والفِيْروسات الوبائية والعلوم. إنترنت الأشياء لتعزيز تقدم المجتمعات وتشجيع التحول الرقمي.

وأشار عمر بن سلطان العلماء إلَّى أن دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية رسم معالم جديدة فِيْ هذه المجالات ورسخت مكانتها كَمْركز عالمي للحلول التقنية.

قالت وزيرة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد فِيْ دولة الإمارات، إن تعزيز التعاون البناء وإطلاق المبادرات والشراكات وتوفِيْر منصات تجمع الخبراء فِيْ مكان واحد لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة هُو عامل أساسي فِيْ تسريع الجهُود المبذولة للتنفِيْذ. تقنيات المستقبل مثل “Metaverse” وتدعم الجهُود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز رحلة نجاحها فِيْ تنفِيْذ الحلول الرقمية التي تهدف إلَّى تسهِيْل حياة المجتمع.

من جهته، تحدث فارس العقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ ميتا، عَنّْ رؤية ميتا للعالم الافتراضي الكامل والفرص المتاحة للشركات والمستهلكين والمطورين وصانعي السياسات.

قال “السمة المميزة للعالم الافتراضي الكامل هِيْ الشعور بالوجود – كَمْا لو كنت حاضرًا جسديًا مع شخص آخر أو فِيْ مكان آخر”. ستشعر وكأنك على الإنترنت بدلاً من النظر إليها على جهاز كَمْبيوتر أو جهاز محمول. تجربة التواصل فِيْ العالم الحقيقي، ولكن عَنّْدما لا يكون ذلك ممكنًا، فإن العالم الافتراضي الكامل سيقربنا كثيرًا من تلك التجربة “.

قال كريس باربور، مدير تطوير الأعمال والشراكات الواقعية المعززة فِيْ Meta “يعتبر Spark AR خطوة مهمة على الطريق إلَّى منصة الحوسبة التالية. هذا هُو المستقبل حيث لن يضطر البشر إلَّى الاختيار بين الأشخاص أو الشاشات لتحسين تجربة الاتصال “. .

شاركت الدكتورة سناء فريد اختصاصية صناعة ورئيسة جمعية الواقع الافتراضي والواقع المعزز فِيْ جلسة أدارها راشد السويدي مساعد مدير المشاريع فِيْ مكتب الذكاء الاصطناعي بعَنّْوان “كَيْفَ تشكل التقنيات الغامرة مستقبلنا”.

وشهدت الفعالية حلقة نقاشية حول موضوع “آفاق المستقبل”، بمشاركة كنان حمزة، نائب الرئيس لتكنولوجيا المستقبل والابتكارات فِيْ مجموعة الإمارات، وأسماء شباب، مدير أول الابتكار فِيْ أكسنتشر، ومريم المهِيْري، أول مشروع. مدير فِيْ مؤسسة دبي للمستقبل. أدار الجلسة جويل عوض، رئيس برامج السياسات والشراكات فِيْ META. .

واختتمت الفعالية بحفل تم خلاله تكريم الفائزين فِيْ تحدي “سبارك آر”، مما أتاح للحضور فرصة التعرف على المشاريع الفائزة من خلال تجارب الواقع المعزز والافتراضي.