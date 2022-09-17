“ميتا” فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام.. هل ضلت الطريق

سجلت أسهم Meta خسارة بلغت 13.4٪ الأسبوع الماضي، مقتربة من أدنى مستوى تم تسجيله خلال جائحة Covid-19.

تراجعت أسهم ميتا، الشركة الأم لمنصتي فِيْسبوك وإنستغرام، لتغلق بخسائر جعلتها تصل إلَّى 146.29 دولارًا أمس، وهُو أدنى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مستويات أقل من ذلك لفترة وجيزة قبل أن تستعيد بعض الانتعاش.

انخفاض كبير

فقدت Meta 61٪ من قيمتها خلال الـ 12 شهرًا الماضية، فِيْما يعد أكبر انخفاض فِيْ أسهم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن وصلت إلَّى المركز الخامس بين أكبر الشركات الأمريكية فِيْ نادي الشركات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار لفترة قصيرة. الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات Market Watch. انضمت إلَّى أكبر 4 شركات تكنولوجية Apple و Microsoft و Alphabet و Amazon.

ومع ذلك، انخفضت أسهم Meta بشكل كبير هذا العام، بسبب المخاوف بشأن الديناميكيات التنافسية فِيْ السوق، والمخاوف بشأن عائدات الإعلانات.

خسارة أكثر من 500 مليار دولار

وبهذا، فقدت Meta قيمتها السوقية البالغة تريليون دولار بأكثر من النصف، مما سمح للعديد من الشركات بالقفز إلَّى الأمام وتفوقها.

ومنذ أن غيرت الشركة اسمها رسميًا إلَّى Meta فِيْ أكتوبر الماضي، كانت أخبار الشركة كلها تقريبًا سيئة.

جعل تحديث خصوصية iOS من Apple من الصعب على الشركة استهداف الإعلانات، كَمْا أدت شعبية TikTok المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعي إلَّى جذب المستخدمين والمعلنين بعيدًا عَنّْ Facebook.

كان للتباطؤ الاقتصادي تأثير أيضًا على تراجع العديد من الشركات عَنّْ إنفاقها على التسويق عبر الإنترنت.

كشفت Meta لأول مرة عَنّْ البيانات المالية لقسم Reality Labs التابع لها فِيْ تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2022، فِيْ فبراير من هذا العام، وفقًا لقناة CNBC.

أعلن قسم Reality Labs عَنّْ خسائر كبيرة ومتنامية كلفت الشركة أكثر من 10 مليارات دولار فِيْ عام 2022 وحده، وبلغ صافِيْ خسارة القسم من 2022 إلَّى 2022 أكثر من 21.3 مليار دولار مقابل إيرادات تقارب 4 مليارات دولار.

تتماشى خسائر 2022 مع توقعات زوكربيرج العام الماضي، ومن المرجح أن تزداد الخسائر هذا العام، مما يشكل ضغطًا على الربحية الإجمالية لشركة Meta.

كان من المتوقع أن تحقق الشركة أكثر من 56 مليار دولار من الأرباح للعام الماضي بأكَمْله، لولا قسم أبحاث Reality Labs metaverse.

ضاع مارك زوكربيرج

وتعليقًا على ذلك، قال أحد الخبراء فِيْ جامعة هارفارد والرئيس التنفِيْذي السابق لشركة التكنولوجيا الطبية Medtronic، بيل جورج، إن مارك زوكربيرج “يواصل إخراج” فِيْسبوك عَنّْ مساره، “لقد ضل طريقه”، على حد وصفه.

قال جورج لشبكة CNBC Make It “أعتقد أن Facebook لن يعمل بشكل جيد للغاية مع بقاء Zuckerberg فِيْ مكانه”.

يشير جورج إلَّى أن الرؤساء الذين يغفلون عَنّْ معتقداتهم وقيمهم وأهدافهم بسبب المال أو الشهرة أو القوة محكوم عليهم بالفشل.

بعد عقود من البحث عَنّْ أسباب انهِيْار الشركات الكبرى، يقول جورج إنه يرى الكثير من أوجه التشابه مع زوكربيرج وميتا اليوم.

وشبه جورج زوكربيرج بقائد سيئ لا يتحمل مسؤولية قراراته ويلقي باللوم على الآخرين، على سبيل المثال، خسرت Meta فِيْ فبراير أكثر من 232 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهُو ما يمثل أكبر انخفاض ليوم واحد لأي سهم أمريكي فِيْ التاريخ. .

ثم ألقى زوكربيرج ومسؤولوه التنفِيْذيون باللوم على عدة عوامل، بما فِيْ ذلك تغييرات الخصوصية فِيْ نظام تشغيل Apple التي جعلت من الصعب استهداف الإعلانات لمستخدمي الهُواتف الذكية، فضلاً عَنّْ المنافسة المتزايدة من شركات مثل TikTok.

ربما لعبت هذه العوامل دورًا، ولكن لا يمكن التغاضي عَنّْ الإنفاق الضخم على البحث والتطوير فِيْ عالم الميتافِيْزيقيا كعامل مهم أيضًا.