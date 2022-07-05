ميدالية فيلدز شروط الحصول على الجائزة، تشبه ميدالية فيلدز جائزة نوبل للسلام التي عادت الى الفريد نوبل مخترع الأسلحة السويدية فهو الذي اخترع الديناميت وهو من احد الداعمين لعملية السلام في المراحل المختلفة من حياته، واليوم ي مقالنا هذا سوف نوضح لكم شروط الحصول على جائزو ميدالية فيلدز، تابعونا.

ميدالية فيلدز شروط الحصول على الجائزة

تعتبر لجنة نوبل الترويجية هي المسؤولة عن اختيار المرشحين الذين سيتم تأهيلهم الى الى الفو بالجائزة، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل البرلمان النرويجي، ويتم منحها في أوسلو في مدينة النرويج، ومن شروط الحصول على جائزة فيلدز :

نصت جائزة فيلدز الترويجية على انه لا يجب منحها إلا إلى الشخص الذي بذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الأخوة والتكافل بين الأمم وإنشاء مؤتمرات السلام والترويج لها، ونشر السلام وتقليل الجيوش.

يتم منح الجوائز في النرويج فقط.

الترشح للجائزة يكون صالحًا في حال تم تقديمه من قبل الشخص الفائز بالجائزة.

صفات الشخص المؤهل للحصول على ميدالية فيلدز

هناك العديد من الصفات الواجب توافرها في الشخص المؤهل للحصول على ميدالية فيلدز للسلام، ومن هذه الصفات ما يلي:

أن يكونوا أعضاء في المجالس الوطنية والحكومات الوطنية.

أن يكونوا أعضاء في محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

أن يكونوا عضاء في معهد القانون الدولي.

أن يكونوا أعضاء في المجلس الدولي للرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية.

أن يكونوا أساتذة في الجامعات والأساتذة الفخريون والأساتذة المشاركون في التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة واللاهوت والدي.

ان يكونوا عمداء في الجامعات ومديري الجامعات أو من في حكمهم، ومديري معاهد أبحاث السلام ومعاهد السياسة الخارجية.

الأشخاص الحاصلون على الجائزة من مرة سابقة.

أن يكونوا أعضاء مجلس الإدارة الرئيسي أو ما يعادله من المنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

أن يكونوا من الأعضاء الحاليون والسابقون في لجنة نوبل النرويجية. المستشارون السابقون للجنة نوبل النرويجية.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن ميدالية فيلدز شروط الحصول على الجائزة.