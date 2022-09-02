ميدفِيْديف يهدد “لا غاز” لأوروبا إذا وضعت بروكسل سقفا للأسعار

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفِيْديف إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز إلَّى أوروبا إذا مضت بروكسل قدما فِيْ تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وكتب ميدفِيْديف فِيْ تطبيق Telegram ردًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تحديد سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي “ببساطة لن يكون هناك غاز روسي فِيْ أوروبا”.

وبحسب بلومبرج، من المتوقع أن يوافق وزراء مالية مجموعة السبع، التي تضم ديمقراطيات غنية، على خطة لوضع سقف لأسعار النفط الروسي، والالتزام بتنفِيْذها.

واعتبرت الوكالة أن الخطوة المتوقعة من شأنها أن “تفتح جبهة جديدة فِيْ الجهُود الغربية، التي لم تنجح إلَّى حد كبير حتى الآن، فِيْ تقليص عائدات النفط الروسي، حيث لا توجد مؤشرات على تراجع الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ الأفق”.

وأشارت إلَّى أن مسؤولي المجموعة ما زالوا يحاولون الإجابة على العديد من الأسئلة المعقدة حول كَيْفَِيْة تحديد الحد الأقصى للسعر الذي سيتم تحديد السقف عَنّْده، خاصة وأن النفط والغاز لا يزالان مصدرًا مهمًا لروسيا ويشكلان نحو نصف إيرادات البلاد.

يعمل المسؤولون الغربيون منذ شهُور على طريقة لخفض التدفقات المالية مع الاحتفاظ بما يكفِيْ من النفط الروسي فِيْ الأسواق العالمية لمنع ارتفاع جديد فِيْ أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.