ميدو معلقاً على تدريس مادة الأهلي الزمالك الأحق

علق أحمد حسام ميدو، النجم السابق للمنتخب المصري، على تدريس النادي الأهلي في مناهج الجامعة الإسبانية بالدوري الإسباني.

كتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “إذا كان هناك نادٍ يستحق التخفيض في المناهج فهو نادي الزمالك، وهو النادي الذي تعرض لكل شيء. الظلم ولا يزال بطلًا في كل مباراة “.

وتابع “الزمالك يجب أن يدرس يا الزمالك مدرسة الألعاب والفنون والهندسة”.

ونشرت الرابطة الإسبانية في مصر بيانا بعنوان “موضوع النادي الأهلي في مناهج الجامعات الأوروبية” وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس المادة.

وكان المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد تواجد في إسبانيا في الأيام الأخيرة للمشاركة في درجة الماجستير في الإدارة الرياضية بمقر لاليجا بمدريد. هو المعلم العربي والأفريقي الوحيد الحاصل على درجة الماجستير.

وأوضح البيان “يركز برنامج LaLiga MBA على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه.

وذلك من خلال مشاركة كبار المتخصصين في صناعة الرياضة في العالم كمتحدثين من الفيفا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والرابطة الوطنية لكرة السلة “.

وناقش العرض التجربة الرائدة والأنجح للنادي الأهلي في قطاع الرياضة المصري والشرق أوسطي، بالإضافة إلى شرح تاريخ وقيم وثوابت وحجم جماهير النادي التي تعد الأكثر عددًا في المنطقة.

فضلا عن عدد بطولاته المحلية والقارية، والهيكل الإداري، ومكانته التسويقية المتنامية، وحجم ميزانية النادي، فضلا عن تزايد عدد المتابعين والزيارات على الموقع والحسابات الرسمية.

وتصنيفها العالمي بين أكثر من 10 أندية مراقبة حول العالم.

وختم “في نهاية العرض أشاد جميع الحضور بالإنجازات المشرفة والنجاحات التي سمعوها سواء للرياضة المصرية بشكل عام أو للنادي الأهلي على غرار الأندية الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين المتدربين، ولكن من بعيد، خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد ”.