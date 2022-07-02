ميدو يتدخل في ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية، اليوم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يستعين بأحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري السابق، في ملف مدرب الفراعنة الجديد، الذي من المتوقع أن يتولى مهمة خلافة إيهاب جلال.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة إيهاب جلال من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد أن قاد الفراعنة في ثلاث مباريات، مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا وإثيوبيا، حيث فاز بالمباراة الأولى وخسر. والثانية والثالثة كانت ضد كوريا الجنوبية التي خسرها الفراعنة بأربعة أهداف على المرمى.

وذكرت تقارير أن حازم إمام عضو مجلس الإدارة طلب من أحمد حسام ميدو ترشيح مجموعة من السير الذاتية والمدربين القادرين على قيادة المنتخب المصري للدورة المقبلة.

أكدت التقارير أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتخذ قرارًا بشأن المدرب الجديد للمنتخب المصري حيث أن الأمر يقتصر حاليًا على عدة ترشيحات ولم يتم الاتصال رسميًا بأي مدير فني.