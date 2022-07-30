ميدو يصدم جماهير الأهلي والزمالك

توقع أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، نتائج مباريات الأهلي والزمالك المرتقبة في الدوري المصري الممتاز 2022-2022.

ويلتقي الأهلي مع المقاولين العرب في تمام الساعة التاسعة مساء السبت، في إطار تأجيل دور الـ21.

فيما يستقبل الزمالك نظيره بيراميديس، الاثنين المقبل، في الجولة 28 من البطولة المحلية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أتمنى أن يكون المتعاقدون مرتبطين بالأهلي والزمالك مع بيراميدز”.

أتمنى أن يتعادل المقاولون مع الأهلي والزمالك مع التعادل مع بيراميدز. # الدوري_المصري

– ميدو (midoahm) 30 يوليو 2022

هذا التوقع يثير فضول جماهير القطبين، الأهلي والزمالك، قبل صراع شرس بينهما على المركز الأول بالدوري.

الزمالك حريص على تحقيق النصر وإضافة 3 نقاط جديدة لتعزيز ريادته للدوري والاقتراب من اللقب المحلي.

فيما يتطلع الأهلي إلى مواصلة الانتصارات ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب حتى الجولات اللاحقة، على أمل أن يتعثر المتنافسون.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.