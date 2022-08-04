ميدو يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارس الزمالك ومدافع بيراميدز

طالب أحمد حسام ميدو، النجم السابق للمنتخب المصري، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتوظيف حارس مرمى القلعة البيضاء ومدافع بيراميدز لتقوية صفوفهم.

وتعادل الأهلي 0-0 مع فاركو في مباراة الفريقين، ظهر أمس، على ملعب السلام وي، ضمن الجولة 28 من الدوري.

وقال ميدو في تصريحات متلفزة “لو كنت المدير الرياضي للنادي الأهلي لقمت على الفور بتعيين محمد أبو جبل للتنافس مع الشناوي على منصبه.

وتابع “يجب على الأهلي أيضا التعاقد مع أسامة جلال لاعب فريق بيراميدز وأفضل مدافع لمصر، لأن الفريق يحتاج إليه الآن”.

وأضاف “أتمنى أن يمنح الأهلي فرصة لشبابهم، رأفت خليل الظهير الأيسر من الأكاديمية المصرية، إلى جانب علي معلول”.

وتابع “الأهلي يجب أن يتعاقد مع الظهير الأيمن من الأكاديمية المصرية خالد السوتحي ويستغني عن المالي عليو ديانج.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والزمالك المتصدر برصيد 66 نقطة.