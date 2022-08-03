ميدو يعلن رحيل 11 لاعبًا عن الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو، رحيل 11 لاعباً من الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات في برنامجه التلفزيوني إنه سيطلق سراح ما لا يقل عن 10 أو 11 لاعبا.

وتابع “هذا يعكس أن الأهلي كان في أزمة بسبب عقود الفترة الماضية”.

وأضاف “عليك الرد على مدير رياضي ودراسة العقود قبل عقد الصفقات، فكل من حولك يطورون زي الزمالك، وعليهم أن يبقوا على خطة واضحة للعقود وخطة معلنة”.

وتابع “الأهلي بحاجة إلى مدير رياضي متمرس”.

وختم “يمكنك الفوز بالزخم وقصتك، لكنها ستمنحك الوقت والسقوط، ويجب أن ترى مشاكلك عندما تسقط، فلا تريد أن تضحك على الناس”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه فريق كرة القدم الأول، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي مع نظيره فاركو، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

تضمنت قائمة الأهلي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد منعم ولويس ماسونى ومحمد هاني ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.