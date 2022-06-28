ميدو يفتح النار على عبد الحفيظ بسبب مرتضى منصور

أطلق الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، بسبب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وانتقد ميدو تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأهلي وبيراميدز على كأس مصر، أمام مرتضى منصور، لمطالبته بإلغاء الدوري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد دعا إلى إلغاء بطولة الدوري بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون وتأثيرها على أداء المنتخب المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه التلفزيوني “أقوال السيد عبد الحفيظ عن مرتضى منصور غير لائقة وأنا ضدها”.

وتابع “من الممكن الاعتراض على تصريحات رئيس الزمالك ومطالبته بإلغاء الدوري بالشكل المناسب”.

وختم “عندما تتحدث عن رئيس الزمالك بهذه الطريقة فليس من اللائق. كل من يخرج عن النص بتصريحات غير لائقة يجب أن يعاقب”.