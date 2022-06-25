ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن هجوم كيروش على اتحاد الكرة

فجّر الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، مفاجأة كبيرة بشأن هجوم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، على وليد العطار مدير عام الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ميدو في تصريحات على قناة المحور “كيروش عندما هاجم وليد العطار لم يكن هدف وليد العطار بل كان القصد اتحاد الكرة، وكان الازدحام المروري سبب عدم الحضور، و ولذلك فإن الخطأ التنظيمي ليس خطأ كيروش “.

وأوضح من الطبيعي أن يتحمل اتحاد الكرة غرامة على كيروش لعدم حضوره المؤتمر الصحفي، لكن يبدو أن هناك من أشعل الأزمة وأشعل الأمور حتى هاجم كيروش وليد العطار، وكذلك اتحاد كرة القدم “.

وتابع “كيروش متحمس لاتحاد الكرة ووليد العطار والموضوع واضح وكيروش يخاطب وليد العطار لأن وليد العطار لم يصبح رجلا من مسؤولي الاتحاد السابق لكرة القدم”.

وختم “وليد العطار اضطر لمغادرة الاتحاد المصري لكرة القدم، للدفاع عنه في بيان رسمي، وعدم الرد بنفسه”.