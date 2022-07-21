ميدو يكشف عن تشكيل الأهلي والزمالك لـ مباراة نهائي كأس مصر

كشف أحمد حسام ميدو، النجم السابق للمنتخب المصري، عن تشكيل الزمالك والأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في النسخة الأخيرة من نهائي كأس مصر، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إن التشكيل الأنسب للزمالك أمام الأهلي هو كالتالي

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع حمزة المثلوثي، الونش، حسام عبدالمجيد، عبد الله جمعة.

في الوسط محمد عبد الغني، الإمام عاشور، إسلام جابر.

الهجوم زيزو ​​، سيف الجزيري، أشرف بن شرقي.

ميدو يستعرض تشكيل الزمالك الأمثل في صدارة نهائي الكأس … ويفسر قوة فيريرا#عد# القناة_المحورتضمين التغريدة pic.twitter.com/VCXwanm4Kz

– شبكة تلفزيون المحور (MehwartvChannel) 20 يوليو 2022

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

حارس المرمى محمد الشناوي.

الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي، الصليعة، ديانغ.

الاعتداء محمد شريف، حسام حسن، أحمد عبد القادر.

ميدو يستعرض تشكيل الأهلي الأمثل في صدارة نهائي الكأس … ويشرح نقاط قوة الفريق#عد# القناة_المحورتضمين التغريدة pic.twitter.com/llj5EFpXSq

– شبكة تلفزيون المحور (MehwartvChannel) 20 يوليو 2022

وأشار ميدو إلى أن الأهلي يعاني من حالة من الغضب والحماس وهو سيف ذو حدين.

وتابع “إذا رحل سواريز عن لاعبي الأهلي بدافع رد فعلهم بعد مباراة بيراميدز، فإن فيريرا سيعرف كيفية الاستفادة منها والفوز بالكأس.

وختم “فيريرا مدرب الزمالك يجب أن يرى كيف تغلب بيراميدز على الأهلي وجعله يعاني. هذا ما يجب على فيريرا العمل عليه”.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة.