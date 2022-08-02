ميدو يكشف وجهة بن شرقي المقبلة

كشف أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عن الوجهة المقبلة للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، جناح فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترك بن شرقي صفوف الزمالك في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء عقده مع الفارس الأبيض ورفضه تجديده.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “بن شرقي مقرب من الجزيرة الإماراتية … في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”.

وفي سياق متصل، كشف راشد بن شرقي شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، حقيقة أنه سيعود للدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال شقيق بن شرقي لقناة A3 المغربية “أشرف بن شرقي لن يلعب في مصر في الفترة المقبلة. يريد خوض تجربة جديدة”.

وأوضح “مسؤولو النادي الأهلي اتصلوا بي أكثر من مرة وأخبروني أنهم يريدون أشرف معهم وقبلوا جميع طلباتهم، وعندما طرحت الأمر مع أشرف رفض قطعًا”.

وأكد “أشرف أخبرني أنه يعتبر الأهلي منافسًا أبديًا لنادي الزمالك مثله مثل جماهير الزمالك، لذا أؤكد لنفسي أنه في حال عودة بن شرقي إلى مصر، سيعود فقط للزمالك”.