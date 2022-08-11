ميدو يهاجم الأهلي والزمالك واتحاد الكرة بسبب التوأم حسن

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمنتخب المصري، ناديي الأهلي والزمالك، وكذلك اتحاد الكرة، لتوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر “بصراحة ذروة الإهمال أن المواقع الرسمية للاتحاد المصري والأهلي والزمالك هم محنوش، أساطير مصر، حسام حسن وإبراهيم حسن، في عيد ميلادهم”.

بصراحة، ذروة الإهمال أن المواقع الرسمية للاتحاد المصري والأهلي والزمالك ليست محنوش، الأساطير المصريان حسام حسن وإبراهيم حسن في عيد ميلادهما.

– ميدو (midoahm) 11 أغسطس 2022

من ناحية أخرى، هاجم حسام حسن، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيد، حكم مباراة فريقه ضد الأهلي.

وتغلب الأهلي على نظيره المصري، البورسعيدي، بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة 30.

وقال حسام حسن بعاطفة في تصريحات متلفزة “بعد الخسارة أمام الأهلي هددني الحكم المساعد وقال لن أتركك وسأسقط لك كرة”.

وأضاف “خدمت كرة القدم المصرية كثيرًا، وأوجه كلامي إلى رئيس الوزراء، لأن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة لن يرد على كلامي”.

وتابع “مبروك للأهلي فهي ليست لعبة. لم أرغب في قيادة الفريق أو أي شيء لكنهم هددوني في الملعب وأريد حقي”.