ميدو يهاجم لجنة الحكام بسبب حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

وشن الإعلامي أحمد حسام ميدو هجوما قويا على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

عينت لجنة الحكام حكما يونانيا لمباراة الزمالك وبيراميدز المقررة يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأشار ميدو، في تصريحات متلفزة عبر برنامج “عودة” على قناة المحور، إلى أن الطاقم الفني لفريق بيراميدز هو في الغالب من اليونان، أي من نفس جنسية حكم المباراة.

وأكد أن تعيين حكم يوناني، لمباراة الزمالك وبيراميدز، كان خطأ في تقدير لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يكون خارج اليونان وكذلك البرتغال، لأن جوزيفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، هو. البرتغالية.

وأوضح أن تعيين حكم يوناني لمباراة الزمالك وبيراميدز كان خطأ في تقدير لجنة الحكام، وأعرب عن استغرابه من القرار.