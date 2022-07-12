ميدو يوجه رسالة قوية لـ اتحاد الكرة بعد التعاقد مع فيتوريا

بعث أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمنتخب المصري، برسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

وجاءت رسالة نجم الزمالك السابق بعدما تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي المهمة الفنية للفريق.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “عاد الجمهور بالكامل إلى الملاعب مع تفعيل قانون مكافحة الشغب”.

واضاف “تفعيل لجنة القيم والمبادئ داخل اتحاد الكرة”.

وتابع “انتظام مسابقة الدوري، تقليص عدد فرق الدوري إلى 16 فريقًا، بيع حقوق بث المباريات بشكل جماعي، طالما هناك اتفاق على أن تحصل الأندية الشعبية على نصيب الأسد!”

وختم “هذا هو التحدي الحقيقي القادم لكرة القدم المصرية”.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

وبعد توليه دور المنتخب المصري، سيحصل فيتوريا على 2.4 مليون دولار سنويا بما يعادل 200 ألف دولار شهريا.

من المتوقع أن يصل فيتوريا وأجهزته المعاونة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء مهمتهم رسميًا مع المنتخب المصري.