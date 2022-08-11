“ميرسك” الدنماركية العملاقة للشحن البحري تضخ 500 مليون دولار استثمارات فِيْ قناة السويس

وقعت هِيْئة قناة السويس المصرية اتفاقية مع AP Moller-Maersk Group لزيادة معدلات عبور السفن وتشغيل رصيف حاويات جديد.

قالت الهِيْئة فِيْ بيان لها اليوم، إن مجموعة AB Muller-Maersk تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد فِيْ شرق بورسعيد.

وبموجب الاتفاقية، تعتزم المجموعة ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، مع زيادة عدد الرافعات إلَّى 30 ونشًا، تعمل جميعها بالكهرباء بدلاً من الديزل. فِيْ خطوة جادة لتقليل انبعاثات المحطة وتحويلها. إلَّى نبات أخضر بحلول نهاية عام 2030.

كَمْا تمت مناقشة خطة مجلس إدارة AP Muller-Maersk لتحويل محطة حاويات قناة السويس إلَّى محطة ذكية تعمل بأحدث الأنظمة الذكية والاتصالات المتقدمة لمناولة الحاويات.

جاء ذلك فِيْ ختام جولة الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس، إلَّى هُولندا والدنمارك، والتي استمرت 4 أيام، من 7-10 أغسطس، استهدفت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية من خلال توقيع اتفاقية ثنائية فِيْ مجالات الاهتمام. مشترك.

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس الهِيْئة، مع كيث سفندسون، رئيس مجلس إدارة AP Muller-Maersk Terminals وفريق الإدارة العليا لمحطة حاويات Maasflakt فِيْ ميناء روتردام.

استعرض كيث سفندسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة AB Moller Maersk، خطة المجموعة لتطوير محطة حاويات قناة السويس فِيْ شرق بورسعيد كشريك فِيْ المحطة لتحويلها إلَّى مركز عالمي لمناولة الحاويات فِيْ الشرق و منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.