ميرفت أمين ترد على جدل صورتها “الحزينة” فِيْ عزاء علي عبد الخالق

علقت الفنانة المصرية ميرفت أمين، على الجدل الذي أثاره ظهُورها مؤخرًا فِيْ جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، حيث بدت ملامح تقدمه فِيْ السن واضحة تمامًا لها، فِيْ صورة التقطت خلال الجنازة وتم تداولها. فِيْ الشبكات الاجتماعية. .

وقالت النجمة المصرية فِيْ مقابلة هاتفِيْة مع قناة “دي إم سي” الفضائية إنها تعرضت فِيْ الأيام الأخيرة لكثير من الشائعات من بينها وفاتها بسبب مشكلة صحية، فضلا عَنّْ أنها تزوجت مؤخرا.

مرفت أمين هل علي أن أذهب إلَّى العزة وأعوضها

وأضافت ميرفت مصطفى أمين، التي تبلغ من العمر 76 عامًا فِيْ 24 نوفمبر، وفقًا لقاعدة بيانات الأفلام الشهِيْرة (IMDB)، أنه لا يمكن إخفاء الموت والزواج عَنّْ باقي الناس، معربة عَنّْ استيائها من التلاعب بها ونشر الشائعات عَنّْها.

وأشار إلَّى ما تداوله بعضهم عبر “مواقع التواصل الاجتماعي” من تعليقات حول صورته المثيرة للجدل، حيث قيل إن “مظهره قلق … وشكله كبر”، متسائلاً “هل من الضروري الذهاب إلَّى”. إسناد مكياج الفول ” لماذا تؤذي مشاعر الناس

بعد ذلك تحدثت ميرفت أمين عَنّْ تأثير الشائعات التي تطال من حولها وخاصة أفراد عائلتها، مؤكدة أنها معتادة على ذلك، لكن يبقى الأثر على الأصدقاء والعائلة الذين يعانون منها بسبب هذه الشائعات. .

حظي ظهُور ميرفت أمين فِيْ جنازة المخرج علي عبد الخالق مرتدية “القناع الطبي” باهتمام خاص من الجمهُور، خاصة أنها لم تظهر فِيْ أي مناسبة اجتماعية منذ رحيل صديقتها وزميلتها الفنانة دلال. عبد العزيز فِيْ أغسطس من العام الماضي.

تداول مستخدمو “شبكات التواصل الاجتماعي” صورًا لنجمة السينما المصرية فِيْ سبعينيات القرن الماضي، والمعروفة باسم “سينما كات”، تظهر فِيْها “حزينة” و “مضطربة” بحسب التعليقات أثناء تقديم التعازي. بينما ترك الزمن بصماته على وجهه وجسده.

عودة قادمة لميرفت أمين

وفِيْ سياق مختلف، كشفت ميرفت أمين خلال الاتصال الهاتفِيْ أنها تقرأ حاليا دراميتين من أجل تمرير إحداهما والعودة إلَّى الدراما مرة أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ قرارها فِيْ الأيام المقبلة.

فِيْلم “الفتى العزيز” من إخراج سارة نوح، وتأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة وسامي مغاوري ومحمد شاهِيْن، وهُو آخر أعمال النجمة ميرفت أمين، وعُرِض لـ أول مرة فِيْ مارس 2022.