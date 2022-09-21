ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وهنيدي يشاركون فِيْ عزاء زوجة خالد زكي

شاركت الفنانة المصرية ميرفت أمين، برفقة الفنانة دنيا سمير غانم، فِيْ عزاء زوجة الفنان خالد زكي، فِيْ أول ظهُور لها بعد التحرش بها منذ أسابيع، بعد حضورها جنازة المخرج الراحل علي عبد. خالق.

ووثقت الصور الفنانة ميرفت أمين مع دنيا سمير غانم مرتدية نظارات طبية سوداء وشعرها معلق على كتفِيْها.

ومن النجوم الذين شاركوا فِيْ الجنازة ماجدة زكي وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد محمود ومحمد الصاوي وهاني شاكر وزوجته محمد هنيدي وأحمد السعدني وأحمد فهمي ومحمد عبد العزيز وصابرين وجمال. سليمان. محمد رياض، تامر مرسي، شيرين، سوزان نجم الدين، بوسي، نرمين الفقي، إيهاب فهمي، سميحة أيوب.

توفِيْت زوجة خالد زكي بالسرطان

توفِيْت زوجة الفنان خالد زكي عَنّْ عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض، فجر اليوم الأحد 18 سبتمبر.

ولم يكشف الفنان عَنّْ طبيعة مرض زوجته التي كانت غائبة عَنّْ الأضواء لأكثر من نصف قرن بعد زواجهما، لكنها أشارت إلَّى أنها توفِيْت أثناء وجودها فِيْ المستشفى.

سقط خالد زكي خلال جنازة زوجته التي حضرها أشرف زكي نقيب الممثلين منير مكرم وعضو مجلس النقابة والفنان شريف خيري والصحفِيْ عمرو الليثي ومعظم نجوم السينما. فن. كانوا غائبين عَنّْ الجنازة.

أزمة ميرفت أمين

كانت الفنانة المصرية ميرفت أمين قد علقت على نشر صورها خلال مشاركتها فِيْ أداء واجب العزاء للمخرج الراحل علي عبد الخالق، بعدما انتشرت على نطاق واسع عبر المواقع الإعلامية، وتحدث الجمهُور عَنّْ الفنانة. السينما المصرية “وكَيْفَ أثر عليها الزمن.

وقال “أمين” فِيْ تصريحات تليفزيونية، إن البعض بدأوا أخذه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وتذكروا ما حدث قبل أيام عَنّْدما قالوا إنه توفِيْ متأثرًا بمشكلة صحية، ثم ذكروا أنه تزوجها. عمره الحالي، وذكروا عمره بشكل غير صحيح، لأنهم أضافوا إليه سنوات أخرى.

وقالت الفنانة المصرية إن الزواج والسن والوفاة أمور لا يمكن الكذب بشأنها ولا يمكن إخفاؤها، فلماذا التلاعب بها عَنّْد الحديث عَنّْها

وأعربت ميرفت أمين عَنّْ استغرابها من أن الجمهُور يلاحقها طوال الوقت، وعلقت على حضورها التعازي على وجه الخصوص، وما قاله البعض عبر مواقع إعلامية، قائلة “تبدو قلقة … لقد كبر شكله”. “

للإجابة عليهم بسؤال قائلًا “هل يشترط الذهاب إلَّى حبة المكياج”، خاصة وأن المناسبة حزينة وغير مسموح بها، ثم تحدثت عَنّْ تأثير الشائعات المؤثرة. انها.

وأوضحت أنها معتادة على ذلك، لكن الأزمة تكَمْن فِيْ من حولها وعائلتها، وتحديداً عَنّْدما تثار شائعة عَنّْ وفاتها ويخشى أصدقاؤها وعائلتها عليها.

ولفتت ميرفت أمين إلَّى أن مروجي الشائعات لا يتخيلون قلق من حولها مما جعلها تقول “لماذا تجرح مشاعر الناس”