كشفت تقارير صحفِيْة إيطالية، ليلة الجمعة، مشاهد وأخبار سرية عَنّْ صفقات رفِيْعة المستوى تتجه نحو الرياض الزرقاء.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. عَنّْ تجديد عقد نجمها الدولي محمد كنو رغم توقيع اللاعب على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار غرفة تسوية المنازعات. وسط أنباء قوية حول تعليق الحكَمْ هذا الصيف.

الاتجاه فِيْ الهلال. إنه تسويق عقد فِيْتو، وتوقيع ثنائي إيطالي من العيار الثقيل فِيْ الهجوم، بعد أنباء رحيل النيجيري أوديون إيغالو.

وذكرت صحيفة كالتشيو نيوز 24 أن الهلال دخل فِيْ مفاوضات مع كالياري، حيث طلب الأخير مبلغًا يتراوح بين 7 و 8 ملايين يورو للاتفاق على انتقال جواو بيدرو.

وفِيْ السياق ذاته، أعلن نادي تورينو رسميًا رحيل المهاجم الإيطالي بيلوتي بعد انتهاء عقده مع النادي، وتشير التقارير إلَّى أنه مقرب من الزعيم.

لعب بيلوتي مع تورينو فِيْ جميع البطولات 251 مباراة وسجل 113 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة.